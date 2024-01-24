В Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Белгорода запустили оповещение о ракетной опасности на территории города и населенных пунктов Белгородского района, сообщили в пресс-службе городской администрации. Горожан просят не выходить из своих домов и не подходить к окнам в целях безопасности. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию и посоветовал горожанам укрыться в коридоре, ванной, туалете или кладовой, так как они защищены сплошными стенами.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в сообщении администрации Белгорода.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотника. Однако им не удалось добиться своей цели, так как дрон был сбит системами ПВО армии России. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Власти Белгорода активно принимают меры для обеспечения безопасности населения в случае атаки со стороны ВСУ. Ранее в городе были укреплены остановочные павильоны. Их обложили мешками с песком, чтобы защитить ожидающих общественного транспорта граждан в случае обстрела.