Беспилотник ВСУ пытался атаковать Белгородскую область Гладков: беспилотник ВСУ сбит системой ПВО над селом Ближним

Фото: МО Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбит системой ПВО над селом Ближним в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, дрон был самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа над селом Ближним. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Утром 24 января система ПВО перехватила беспилотники ВСУ в небе над Орловской областью. По словам губернатора региона Андрея Клычкова, летательные аппараты упали на территориях Железнодорожного и Северного районов Орла. Позже в Министерстве обороны России уточнили, что было сбито четыре дрона самолетного типа.

После этого мэр Орла Юрий Парахин сообщил, что в городе получили повреждения несколько домов. На месте прилета осколков продолжают работать оперативные службы. Градоначальник также рассказал о созыве специальной комиссии, которая займется восстановлением поврежденных домов. Жильцам будет предложено переехать в пункты временного размещения. Власти Орла находятся с ними в постоянном контакте, отметил Парахин.