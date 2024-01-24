Стало известно о последствиях атаки украинских БПЛА на Орел Мэр Парахин: в результате атаки ВСУ на Орел в нескольких домах выбиты окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате атаки на Северный и Железнодорожный районы Орла повреждения получили несколько домов, сообщил мэр города Юрий Парахин в Telegram-канале. По его словам, на месте прилета осколков продолжают работать оперативные службы. Названный объем повреждений является предварительным.

Сегодня утром в небе над Орлом обезврежены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется, — сообщил Парахин.

Глава города также рассказал о созыве специальной комиссии, которая займется восстановлением поврежденных домов. Жильцам будет предложено переехать в пункты временного размещения. Власти Орла находятся с ними в постоянном контакте, указал Парахин.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что утром 24 января системы противовоздушной обороны обезвредили несколько беспилотников. Он призвал граждан не пугаться громких звуков, отметив, что ситуация находится под контролем.