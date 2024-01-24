В небе над Орлом обезвредили БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы ПВО утром 24 января обезвредили беспилотные летательные аппараты в небе над Орлом, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты, — написал губернатор.

По его данным, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах направлены оперативные службы региона. По предварительной информации, пострадавших нет, ситуация находится под контролем.

Ранее Андрей Клычков сообщал о налете двух беспилотников ВСУ на нефтебазу в Орле. По его словам, три человека пострадали, получив ранения средней степени тяжести.

Кроме того, многоквартирный дом в Орле получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников. По словам мэра города Юрия Парахина, при взрыве одного из аппаратов в здании были выбиты стекла. Жильцы при этом не пострадали.

Также российские средства противовоздушной обороны ранее уничтожили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью. Министерство обороны РФ подтвердило пресечение попытки ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты.