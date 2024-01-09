Губернатор назвал число пострадавших при атаке БПЛА на нефтебазу в Орле Губернатор Клычков: три человека пострадали при атаке БПЛА на нефтебазу в Орле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три человека пострадали при атаке беспилотников на Орел, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие получили ранения средней тяжести.

Пострадали трое человек, получившие вред здоровью средней тяжести. Им оказывается необходимая помощь. Двое от госпитализации отказались. На местах происшествия работают экстренные службы, — написал Клычков.

Губернатор ранее сообщил, что два беспилотника Вооруженных сил Украины упали на территорию нефтебазы в Орле. По его словам, в ходе атаки на объект топливно-энергетического комплекса начался пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать.

Telegram-канал «112» ранее сообщил о двух пострадавших в результате атаки беспилотников на Орел. По данным канала, они получили порезы от разбитого остекления в здании «Орелэнерго». Также, по данным канала, дрон-камикадзе влетел в резервуар на предприятии «Орелнефтепродукт» рядом с железнодорожным вокзалом.

Также сообщалось, что над Курской областью были сбиты три беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины. По словам губернатора Романа Старовойта, дроны удалось уничтожить средствами ПВО. Он поблагодарил военных за предотвращение атаки. При этом Telegram-канал Mash сообщил о наличии пострадавших среди мирного населения.