Украинский беспилотник пытался атаковать Воронежскую область Минобороны РФ: украинский беспилотник уничтожили над Воронежской областью

Фото: МО Украины

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Воронежской областью, сообщило Министерство обороны РФ. По данным военного ведомства, попытку ВСУ совершить террористическую атаку на российские объекты пресекли около 14:30 мск.

Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области, — сказано в сообщении.

Еще один украинский дрон ранее уничтожили в небе над Саратовской областью. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались осуществить атаку на регион с применением беспилотника самолетного типа.

Военный корреспондент Александр Коц ранее предположил, что защитить приграничные регионы России, в том числе Белгород, от обстрелов со стороны Украины не получится без взятия Харькова. По словам журналиста, расстояние между городами по прямой — около 70 км. При этом максимальная дальность стрельбы РСЗО HIMARS составляет 84 километра, что дает возможность украинским войскам наносить удары по российскому городу.