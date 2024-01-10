Украинский беспилотник сбили над Саратовской областью Минобороны России: средства ПВО уничтожили дрон ВСУ над Саратовской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что ВСУ пытались атаковать регион с помощью дрона самолетного типа.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области, — говорится в сообщении.

До этого Минобороны подтвердило сообщения властей Курской и Орловской областей об атаках беспилотников ВСУ. По данным ведомства, в общей сложности было уничтожено шесть украинских дронов.

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что в результате падения осколков одного из беспилотников в селе Горналь погибла женщина. Также известно о повреждении как минимум двух жилых домов.

Помимо этого, при атаке ВСУ по нефтебазе в Орловской области пострадали три человека. Глава региона Андрей Клычков сообщил, что раненые находятся в состоянии средней степени тяжести. Он уточнил, что беспилотники упали на объект топливно-энергетического комплекса.