Военкор заявил о неизбежности взятия Харькова Военкор Коц: чтобы обезопасить Белгород, надо брать Харьков

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Защитить Белгород от обстрелов со стороны Украины не получится без взятия Харькова, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он отмечает, что расстояние между двумя городами по прямой составляет примерно 70 километров. При этом максимальная дальность стрельбы из РСЗО HIMARS достигает 84 километра. Это дает возможность бить по российскому городу из городской застройки.

По гамбургскому счету, чтобы обезопасить Белгород, надо брать Харьков. <...> Что ж, города-миллионники в ходе СВО нам брать еще не доводилось. Будет очень тяжело. Но по-другому российские города от обстрелов не защитить, — пишет журналист.

Ранее аналогичную идею высказал военкор Юрий Котенок. По его словам, чтобы защитить Белгород от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), нужно оттеснить противника от линии боевого соприкосновения более чем на 15 километров. При этом, отмечает он, также необходимо взять Харьков, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

Однако военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России в 2024 году все же не станут брать под контроль крупнейшие города Украины, в том числе Киев. Он не исключил, что перед ВС РФ поставят другие задачи, включая ликвидацию потенциала ВСУ.