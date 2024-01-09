Украинский дрон повредил многоквартирный дом в Орле Мэр Орла Парахин: взрыв украинского БПЛА выбил стекла в многоквартирном доме

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Многоквартирный дом в Орле получил повреждения в результате атаки украинских беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Юрий Парахин. Он добавил, что для ликвидации последствий налета в горадминистрации создана комиссия по ЧС.

Сегодня на территории города Орла упали два беспилотных летательных аппарата, еще один — в Орловском муниципальном округе. Один из беспилотников в последствии причинил ущерб многоэтажному дому — взрывной волной выбиты стекла, — написал градоначальник.

Он рассказал, что в настоящее время на месте работают представители областных и городских оперативных служб. Комиссия по ЧС вместе с управляющей компаний занимается восстановлением повреждений. Парахин добавил, что в случае необходимости жильцам предложат перебраться в пункты временного размещения.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал о налете двух беспилотников ВСУ на нефтебазу в Орле. По его словам, три человека пострадали, получив ранения средней степени тяжести. В ходе атаки на объекте топливно-энергетического комплекса начался пожар. Возгорание удалось оперативно локализовать, добавил губернатор.