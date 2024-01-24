Минобороны России подтвердило атаку беспилотников ВСУ по Орловской области

Фото: МО Украины

Министерство обороны России подтверждает факт попытки атаки территории Орловской области со стороны Вооруженных сил Украины с применением беспилотников, сообщили в пресс-службе ведомства. По его данным, системы противовоздушной обороны успешно сбили четыре беспилотника самолетного типа.

Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области, — говорится в тексте сообщения Минобороны РФ.

Глава региона Андрей Клычков ранее заявил, что в небе над Орловской областью были обезврежены беспилотники, при этом их количество не уточнялось. По словам губернатора, летательные аппараты упали на территориях Железнодорожного и Северного районов Орла. К месту происшествия были направлены сотрудники оперативных служб. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что атака беспилотников ВСУ на Орел 24 января стала второй по счету с начала года. Так, 9 января глава региона сообщил о попытке украинской армии атаковать нефтебазу. В результате происшествия пострадали три человека, они получили ранения средней степени тяжести.