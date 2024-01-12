В Белгороде придумали, как защитить остановки от обстрелов Остановки в Белгороде после обстрелов начали укреплять мешками с песком

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

В Белгороде начали укреплять остановки, обкладывая их мешками с песком, сообщает местное издание FONAR.TV в своем Telegram-канале. По информации издания, станции общественного транспорта в городе получили серьезные повреждения в результате атаки 30 декабря.

Мэр Валентин Демидов в прямом эфире с жителями объявил о планах укрепить остановки в городе, применяя бетонные блоки и мешки с песком в соответствии с указаниями губернатора. Глава региона Вячеслав Гладков поставил задачу обеспечить защиту от обстрелов всех 556 остановок.

Жительница Белгорода ранее рассказала, что на данный момент в городе складывается очень тяжелая обстановка, люди боятся выходить на улицы. Она назвала обстрел 30 декабря самым страшным с начала спецоперации. По словам женщины, ее знакомая лишилась пальцев во время украинской атаки.

Другая жительница Белгорода Юлия считает, что попытки Украины запугать россиян «заведомо провальные». По ее мнению, город и дальше будет жить спокойно, несмотря на продолжающиеся атаки ВСУ.

Также стало известно, что власти Белгорода закупили бронежилеты и каски для общественников, которые помогают городским службам во время обстрелов. В общей сложности белгородцам выдали 100 комплектов обмундирования. Для этих целей региональные власти выделили 8,3 млн рублей.