«Не дождетесь»: жительница Белгорода отреагировала на попытки атак ВСУ Жительница Белгорода заявила, что попытки ВСУ запугать людей обречены на провал

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Жительница Белгорода Юлия в разговоре с NEWS.ru заявила, что попытки ВСУ запугать население столицы региона «заведомо провальные». Она отметила, что город «жил и будет жить спокойно дальше», несмотря на продолжающиеся атаки со стороны Киева.

Попытка [запугать белгородцев] заведомо провальная, Белгород жил и будет жить спокойно дальше, улицы не пустели и не собираются, так можете и передать всем интересующимся лицам. Не дождетесь, — отметила Юлия.

Как сообщалось ранее, торговые центры Белгорода сократили время работы. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, они будут работать до 20:00. В целях обеспечения безопасности населения также было принято решение обложить остановки в районе Харьковская гора бетонными блоками и мешками с песком.

Губернатор региона ранее поручил министру цифрового развития Белгородской области Сергею Четверикову продумать возможность отключения домофонов на время действия сигнала ракетной опасности. Глава ведомства должен найти решение до 10 января. Отмечается, что данная задача осложняется требованиями законодательства об антитеррористической защищенности подвалов.

5 января Гладков сообщал о готовности властей региона помочь всем желающим эвакуироваться из Белгорода. По его словам, для этого нужно обратиться в его приемную или к мэру города Валентину Демидову, также можно позвонить по телефонам 112 и 122. Гладков уточнял, что белгородцев готовы перевезти в Старый Оскол и Губкин. Губернатор отметил, что переселенцы смогут находиться там столько времени, «сколько это будет необходимо», в комфортных условиях и теплых номерах.