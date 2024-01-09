В Белгороде начнут отключать домофоны во время ракетной опасности Гладков поручил отключать домофоны в Белгороде на время ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил региональному министру цифрового развития Сергею Четверикову продумать возможность отключения домофонов на время ракетной опасности, сообщает сайт «Бел.RU». По словам Гладкова, необходимо найти техническую возможность для такого решения.

Техническая возможность такая должна быть найдена. Но не должно быть такого, что теперь есть везде доступ — заходи кто хочешь и делай что хочешь <…> Здесь уже каждому ключ не раздашь. Здесь задача ЧОП и администрации обеспечить людям, которые находятся рядом с помещениями, возможность спасти жизнь и здоровье, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Четвериков должен найти решение до 10 января. Дело осложняется тем, что при этом нужно не нарушить закон об антитеррористической защищенности подвалов.

5 января Гладков сообщал о готовности властей региона помочь всем желающим эвакуироваться из Белгорода. По его словам, для этого нужно обратиться в его приемную или к мэру города Валентину Демидову, также можно позвонить по телефонам 112 и 122. Гладков уточнял, что белгородцев готовы перевезти в Старый Оскол и Губкин. Губернатор отметил, что переселенцы смогут находиться там столько времени, «сколько это будет необходимо», в комфортных условиях и теплых номерах.