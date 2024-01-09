Торговые центры Белгорода сократили время работы Гладков: торговые центры Белгорода сократили время работы до 20:00

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Торговые центры Белгорода сократили время работы и стали закрываться в 20:00 мск, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, его слова приводит ТАСС. Глава региона отметил, что на ближайшем заседании оперативного штаба требования о работе зафиксируют.

Все руководители торговых центов приняли решение [сократить время работы]. С сегодняшнего дня они работают до 20:00, — сказал Гладков.

Он также сообщил, что автобусные остановки в районе Харьковская гора в Белгороде обложат бетонными блоками и мешками с песком. По мнению губернатора, это должно помочь защитить от обстрелов горожан, пользующихся общественным транспортом.

Ранее Гладков поручил региональному министру цифрового развития Сергею Четверикову продумать возможность отключения домофонов на время ракетной опасности. По словам губернатора, необходимо найти техническую возможность для такого решения. Дело осложняется тем, что при этом нужно не нарушить закон об антитеррористической защищенности подвалов.

Также глава региона сообщал, что в Белгороде всех сотрудников государственной власти до конца года обучат оказанию первой медицинской помощи. В том числе занятия по этой дисциплине пройдут среди сотрудников бюджетных учреждений. В дальнейшем обучение организуют и в коммерческих организациях. Если кто-то из них выразит желание организовать курсы раньше, власти готовы им в этом помочь.