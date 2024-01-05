Гладков рассказал об эвакуации жителей Белгорода Гладков: власти региона готовы помочь всем желающим эвакуироваться белгородцам

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Последствия обстрела Белгорода

Власти Белгорода и Белгородской области готовы помочь всем желающим эвакуироваться из города, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что часть горожан уже получили соответствующую помощь.

Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: «Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место». Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли, — написал губернатор.

Гладков пояснил, что желающим уехать из Белгорода следует сообщить о своем намерении в приемную главы региона, мэру города Валентину Демидову или же позвонить по телефонам 112 и 122. Готовых эвакуироваться перевезут в Губкин и Старый Оскол.

Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо <...> в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах, — отметил Гладков.

Он также добавил, что в случае нехватки мест в имеющихся пунктах временного размещения будут организованы дополнительные. Гладков отметил, что белгородцев готовы принять не только в городах области, но и в других регионах.