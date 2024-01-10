«Оторвало пальцы»: белгородка о самом страшном обстреле с начала СВО Белгородка назвала обстрел города 30 декабря самым страшным за время СВО

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Жительница Белгорода Наталья в разговоре с NEWS.ru рассказала, что обстановка в городе на данный момент очень тяжелая, люди опасаются выходить на улицу. При этом, по ее словам, 30 декабря горожане пережили самый страшный обстрел с начала СВО, а ее знакомая лишилась пальцев во время атаки.

Обстановка очень тяжелая, те, кто мог уехать, уехали. Остальные, конечно, продолжают жить в Белгороде. Жизнь очень поменялась, люди практически не выходят на улицу. Но 30 декабря был самый страшный обстрел. Такого мы еще не переживали. Был предпраздничный день, все собирались за покупками, а в итоге оказались в больницах, если не хуже. У одной моей знакомой оторвало пальцы во время той атаки. Вот живешь, и в один день весь твой мир переворачивается с ног на голову. Это страшно, — сказала Наталья.

Ранее жителей Белгорода призвали защититься от осколков от взрывов, оклеив окна скотчем. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в этом случае стекла не будут разлетаться на мелкие осколки от взрывной волны.

2 января губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.