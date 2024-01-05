Жителям Белгорода дали совет, как уберечься от взрывов Власти Белгорода порекомендовали жителям оклеить окна скотчем

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Жителей Белгорода призвали защититься от осколков от взрывов, оклеив окна скотчем. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в этом случае стекла не будут разлетаться на мелкие осколки от взрывной волны.

Лучше клеить крест-накрест, пройдясь по всему периметру окна, — посоветовали власти города.

Ранее сегодня, 5 января, сообщалось, что в ходе ночного обстрела города пострадали два человека. Один мужчина получил осколочное ранение предплечья, ему уже провели операцию. У второго пострадавшего осколочное ранение голени. По словам главы города, в результате атаки также повреждены более 30 автомобилей.

Выпущенные по Белгороду снаряды Вооруженных сил Украины были начинены поражающими элементами для нанесения максимального урона. На одной из улиц после прилета РСЗО «Ольха» нашли покореженные куски металла в радиусе 200 метров.

2 января губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 30 декабря, выплатят по 3 млн рублей. Гладков добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью. По его словам, выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.