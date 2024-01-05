Двое жителей Белгорода пострадали при обстреле ВСУ Гладков: двое мужчин получили осколочные ранения при обстреле ВСУ Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В результате обстрела Белгорода украинской армией пострадали два человека, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, двое мужчин получили осколочные ранения, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Есть двое пострадавших: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу № 2. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

Несколько минут назад в сети опубликовали видеозапись прилета снаряда ВСУ во двор жилого дома в Белгороде. В кадр попал взрыв, который произошел рядом с припаркованными машинами на улице Макаренко, в результате удара у стоящих во дворе автомобилей сработала сигнализация. Улица утонула в клубах дыма.

Ранее в городе была запущена сирена ракетной опасности. Гладков призвал жителей уйти в укрытия. До этого система ПВО сбила над Белгородом четыре воздушных цели. По словам губернатора, в результате один человек пострадал, он находится в тяжелом состоянии.