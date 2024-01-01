Власти выплатят семьям погибших белгородцев по 3 млн рублей Гладков: семьям погибших при атаке ВСУ белгородцев выплатят по 3 млн рублей

Фото: t.me/vvgladkov

Вячеслав Гладков

Семьям, которые потеряли родных во время атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, выплатят по 3 млн рублей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что по 500 тысяч рублей перечислят тем, кто получил средний или тяжелый вред здоровью.

Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн руб. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Как и военным. Выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных, — сказал Гладков.

В ходе оперативного заседания губернатор уточнил, что сейчас власти региона формируют списки по погибшим и пострадавшим гражданам. Помимо этого, с 3 января начнутся ремонтные работы по устранению повреждений, которые получили жилые дома и социальные объекты, отметил Гладков.

Ранее губернатор сообщил, что число жителей Белгорода, которые стали жертвами атаки, увеличилось до 25 человек. По его словам, умерла четырехлетняя девочка, эвакуировать которую не получилось в том числе из-за обильного кровотечения.

Гладков также заявил, что увеличилось число раненых белгородцев. Так, за медицинской помощью обратились женщина с открытым переломом пястной кости и мужчина с проникающим ранением глазного яблока. По информации Гладкова, мужчину уже прооперировали, врачам удалось восстановить его зрение. Глава региона сказал, что общее число пострадавших достигло 109 человек.