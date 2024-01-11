Белгородских общественников одели в бронежилеты и каски Mash: Белгород закупил 100 комплектов бронежилетов и касок для общественников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Белгорода закупили бронежилеты и каски для общественников на фоне участившихся обстрелов города со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, в общей сложности выделено 100 комплектов обмундирования.

Как передает канал, жилеты имеют керамические бронепластины и подкладки из полимерных материалов. Для защиты общественников белгородские власти выделили 8,3 млн рублей.

Изначально МУП «Муниципальные стражи» создали в Белгороде для помощи полицейским в борьбе с противозаконной рекламой закладок на заборах и фасадах зданий, а также мониторинга социальных сетей на наличие небезопасного контента. Однако теперь общественники помогают городским службам во время обстрелов.

Жительница Белгорода Мария Мокшина ранее рассказала, что люди в региональной столице опасаются выходить на улицы. Она подчеркнула, что обстановка в городе напряженная, улицы опустели, некоторые боятся даже просто сходить за хлебом. Однако при этом, по словам женщины, массово Белгород никто не покидает, многие рассчитывают на лучшее.

Другая жительница Белгорода Юлия считает, что попытки Украины запугать россиян «заведомо провальные». По ее мнению, город и дальше будет жить спокойно, несмотря на продолжающиеся атаки ВСУ.