«Улицы опустели»: жительница Белгорода рассказала о жизни под обстрелами Жительница Белгорода рассказала, что горожане боятся выходить на улицу

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Жительница Белгорода Мария Мокшина в разговоре с NEWS.ru рассказала, что люди в региональной столице опасаются выходить на улицы. При этом, по ее словам, массово город никто не покидает, все рассчитывают на лучшее.

Я проживаю в Белгороде. Обстановка напряженная. Люди боятся выходить на улицу, гулять с детьми, даже просто сходить за хлебом. Улицы опустели. Массово народ не покидает город, все надеются на лучшее, на скорейшее окончание таких мучений, — рассказала Мокшина.

Ранее торговые центры Белгорода сократили время работы и стали закрываться в 20:00. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что на ближайшем заседании оперативного штаба требования о работе зафиксируют. Он также сообщил, что автобусные остановки в районе Харьковская гора в Белгороде обложат бетонными блоками и мешками с песком. По мнению губернатора, это должно помочь защитить от обстрелов горожан, пользующихся общественным транспортом.

Вечером 9 января российские военные уничтожили реактивный снаряд и беспилотный летательный аппарат ВСУ в небе над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что попытка атаки произошла 9 января около 19:30 мск и осуществлялась с применением реактивной системы залпового огня «Ураган».