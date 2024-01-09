Российские военные предотвратили новую воздушную атаку на Белгород МО: ВС РФ уничтожили реактивный снаряд и БПЛА ВСУ в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные уничтожили реактивный снаряд и беспилотный летательный аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью, об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что попытка атаки произошла 9 января около 19:30 мск и осуществлялась с применением реактивной системы залпового огня «Ураган»

Около 19.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ураган» и беспилотного летательного аппарата самолетного типа. <...> Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд и украинский беспилотный летательный аппарат уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 8 января в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате воздушной атаки пострадали три человека — женщина и двое мужчин. Все они получили осколочные ранения. При этом системы ПВО сбили 10 воздушных целей при подлете к городу.

Незадолго до этого Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Губернатор уточнил, что часть снарядов приземлилась на территории промышленной зоны. По имеющейся информации, в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.