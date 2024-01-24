«112»: военный самолет Ил-76 разбился под Белгородом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил со ссылкой на источник о падении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил в Telegram-канале о происшествии в Корочанском районе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже, — написал губернатор Белгородской области.

По данным «112», судно потерпело катастрофу в Корочанском районе. Telegram-канал Baza сообщил, что информацию о падении военно-транспортного самолета проверяют оперативные службы. По предварительным данным канала, Ил-76 мог упасть в районе хутора Кривого. RT также пишет, что информацию о падении самолета подтвердил источник в экстренных службах.

Незадолго до сообщений об инциденте в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городской администрации призвали жителей по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.