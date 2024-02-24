Моргенштерн избил пьяного Хованского в Сербии: причины и последствия драки

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алишер Валиев / Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время своего концерта в Сербии подрался с блогером Юрием Хованским. Что об этом известно, почему начался конфликт?

Что известно о драке

Музыкант прилетел в Белград, чтобы выступить с концертом в клубе Hangar, Stage 1. В Сербии он встретился с Хованским, с которым поел шаурму и сделал несколько совместных фото.

Перед началом вступления блогер, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, поднялся на сцену и обратился к зрителям, употребив нецензурные слова. Моргенштерн просил его успокоиться и покинуть мероприятие. Через некоторое время охранники начали уводить Хованского, на которого набросился артист и ударил оппонента несколько раз по лицу, повалив на пол.

Поклонники Моргенштерна считают, что драка была постановочной, потому что ранее оба уже участвовали в подобных конфликтах.

«Делают себе по сговору дешевый пиар и не более того. Плохая бездарная постановка»;

«„Оскара“ этим товарищам! Плохая игра, плохие актеры, плохой хайп. Несите следующих»;

«Бедные люди в зале. Вынуждены смотреть на это позорище»;

«Разве кто-то в этом мире еще верит в подобные „конфликты“, вы серьезно? Было же четко видно на кадрах, что Моргенштерн даже почти не тронул этого блогера, который находился на сцене в пьяном состоянии. Заканчивайте это обсуждать», — писали пользователи Сети.

Помирились ли Моргенштерн и Хованский

Хованский и Моргенштерн в своих социальных сетях не прокомментировали инцидент.

Однако стало известно, что блогер и рэпер спели вместе на сцене песню Хованского «Батя в здании».

«Хованский и Моргенштерн поют „Батю в здании“. Примирение состоялось», — пишут авторы Telegram-канала «На YouТube уже больше 17 лет!».

Какие последние новости выходили о Хованском

19 февраля стало известно, что блогер сделал операцию по пересадке волос на бороду, поэтому ему больше никогда не придется брить щеки. Во время прямой трансляции Хованский заявил, что внешний вид растительности на лице пока оставляет желать лучшего, но это временное явление.

«Вот так сейчас выглядит дядя Юра. Можете смеяться. Я смешной сейчас в основном из-за прически. Меня побрили так», — заявил он, общаясь с подписчиками.

Также Хованский признал, что сейчас его борода выглядит слишком неестественно. Но, по его словам, через некоторое время она будет смотреться так, как будто была выбрита по контуру.

«Она подрастет и будет выглядеть как будто выбритая по этому контуру. Поэтому стоит уж потерпеть какой-то неестественный вид для того, чтобы потом до конца жизни не брить щеки», — добавил блогер.

Хованский вместе с молодой женой перебрался в Сербию в сентябре 2022 года, до этого он полгода находился в СИЗО по делу об экстремизме. Как он сам признавался, переехать он хотел вместе с родителями, однако они не согласились на такой шаг.

Какие последние новости выходили о Моргенштерне

Мосгорсуд 13 февраля оставил без удовлетворения апелляцию рэпера по делу о нарушении закона об иноагентах, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Ранее артиста оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он не предоставил отчетность о своем финансировании, но музыкант подал апелляцию.

«Апелляция утвердила штраф рэперу Моргенштерну. Московский городской суд оставил постановление Савеловского районного суда города Москвы от 16.11.2023 о назначении административного наказания в виде административного штрафа в отношении Моргенштерна Алишера Тагировича без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Моргенштерн после запрета посещать ОАЭ повысил цены на свои выступления. По данным канала, музыкант готов дать концерт за девять миллионов рублей и при соблюдении его райдера.

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