ВСУ оставили два села под Авдеевкой: новости СВО на утро 28 февраля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины отошли из сел Северное и Степовое под Авдеевкой в ДНР на западные оборонительные рубежи, сообщил спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой. По его словам, украинские бойцы заняли позиции с более выгодным ландшафтом.

Лиховой утверждает, что на Авдеевском направлении ВСУ стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердычи.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 27 февраля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ атаковали поселок под Брянском

Центр поселка Суземка в Брянской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки украинской армии пострадали пять мирных жителей.

Глава региона уточнил, что один из пострадавших получил тяжелые ранения, двое других находятся в состоянии средней тяжести, все раненые госпитализированы. Также в результате обстрела получило повреждения административное здание.

Фото: МО Украины

Бегущие из Ласточкино ВСУ побросали технику с нацистской символикой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили оружие западного производства и колесную технику с нацистской символикой при бегстве из поселка Ласточкино, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что сейчас они пытаются обстреливать населенный пункт с помощью дальнобойной артиллерии, а также применяют при атаках дроны-камикадзе.

Батальон «Запад-Ахмат» разгромил позиции украинской армии под Харьковом

Батальон «Запад-Ахмат» из Чеченской Республики нанес удар при помощи дронов по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы ликвидировали порядка десяти бойцов противника.

В Европе допустили присутствие на Украине западного спецназа

Западный спецназ уже участвует в спецоперации на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По его словам, все знают о переброске элитных подразделений в зону украинского конфликта.

Спецназ находится на фронте неофициально, уточнило журналистам высокопоставленное должностное лицо. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину было сделано для «создания сдерживания и неопределенности» в отношениях с РФ, констатировал военный чиновник.

Карлсон раскрыл, кто мешает переговорам России и Украины

США мешают мирным переговорам между Россией и Украиной, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману. По его словам, Вашингтон несет ответственность за рост числа жертв этого конфликта.

В Белом доме признали важность Авдеевки

Авдеевка является одним из важнейших городов в зоне украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Комментарий последовал после слов украинских и западных официальных лиц о том, что населенный пункт не имеет стратегического значения.

Потерю города Жан-Пьер расценила как доказательство «плачевной ситуации» на фоне бездействия Конгресса США. Представитель Белого дома призвала как можно быстрее утвердить запрос на оказание новой помощи Украине.

Фото: МО РФ

В США уверены в продвижении российских войск на Украине через месяц-два

США допускают вероятность продвижения армии России на Украине, если Вашингтон не возобновит поддержку Киева, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Территориальных успехов российские войска могут добиться на восточном или даже на южном участке фронта, подчеркнул он.

Возможное изменение ситуации в зоне спецоперации прогнозируется уже через один или два месяца. Кирби вновь напомнил о значимости продолжения помощи США украинским властям.

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