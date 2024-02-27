Армия России выбила ВСУ из Северного: новости СВО на вечер 27 февраля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России взяли под контроль Северное на территории Донецкой Народной Республики. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, это уже третий населенный пункт, взятый российскими войсками за последнюю неделю. Ранее под их контроль перешли Победа и Ласточкино.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения СВО к утру 27 февраля, что сказали в Кремле о подбитом танке Abrams и грозит ли России столкновение с армией НАТО, читайте в материале NEWS.ru.

Армия России отразила девять контратак ВСУ под Авдеевкой

Подразделения ВС РФ отразили девять контратак противника на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки украинские войска потеряли до 485 солдат на данном направлении, а также два танка, в том числе американский основной боевой танк M1 Abrams. Кроме того, были уничтожены три боевые машины пехоты и шесть боевых бронированных машин.

На Донецком направлении бойцам «Южной» группировки российских войск удалось отразить семь контратак ВСУ. Командование украинской армии бросило в бой солдат 46-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, однако им не удалось выполнить поставленную задачу. Потери противника за последние сутки на данном направлении оцениваются в 420 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены два бронетранспортера и четыре автомобиля противника.

Фото: МО РФ

В Минобороны России раскрыли потери ВСУ с начала СВО

Армия Украины потеряла по меньшей мере 444 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции, заявил Шойгу, выступая на коллегии ведомства. По его словам, ежедневно на поле боя погибают или получают тяжелые ранения около 800 украинских солдат, российские военные уничтожают 120 единиц различных видов вооружения ВСУ.

Шойгу отметил, что благодаря слаженным, решительным и активным действиям армии боевой потенциал противника постепенно снижается. Командование ВСУ пытается стабилизировать ситуацию за счет оставшихся резервов и стремится не допустить развала фронта.

Армия РФ взяла под контроль один из важнейших узлов обороны ВСУ

Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль авдеевский узел обороны украинской армии, заявил Шойгу. По его словам, российские бойцы продолжают улучшать ситуацию на Купянском и Донецком направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями.

Активные боевые действия также ведутся на других направлениях СВО. Как отмечает министр обороны, военные осуществляют мощное огневое воздействие на противника, не позволяя ему восстанавливать боеготовность.

Фото: МО РФ

ФСБ предотвратила теракт с химоружием в Запорожской области

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в Запорожской области. По данным ведомства, трое украинских граждан намеревались использовать аналог боевого отравляющего вещества, известного по классификации НАТО как BZ. Изъятые силовиками вещества разработаны в США.

Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины, заявили, что в результате обстрела ВСУ Донецка пострадал мужчина 1962 года рождения. Под удар также попали населенные пункты, расположенные на Горловском направлении.

В ночь на 27 февраля российские системы ПВО сработали по БПЛА, запущенному украинской армией. Один из дронов-камикадзе атаковал автомобиль со строителями в селе Почаево Грайворонского городского округа. В результате налета погибли три человека, трое получили осколочные ранения.

В НАТО открестились от заявлений Макрона об отправке войск на Украину

Страны НАТО не планируют отправлять сухопутные войска на территорию Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. При этом он подчеркнул, что Блок намерен продолжить поддержку Киева, в частности, путем поставки вооружений.

Фото: Florian Gaertner/Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад может отправить войска на Украину. отметил, что ни НАТО, ни внеблоковые страны Евросоюза не намерены отправлять своих солдат на Украину. По этому вопросу на Западе есть взаимопонимание, подчеркнул он.

В представительстве премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявили об отсутствии намерений размещать британские войска на Украине. При этом британская сторона подчеркнула, что в настоящее время на Украине присутствуют военные специалисты, которые содействуют ВСУ.

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что Макрон заявил о возможной отправке войск на Украину, находясь не в себе. Он подчеркнул, что отправка французской армии в зону СВО приведет к прямому столкновению с российскими войсками. В конечном счете Париж откажется от такой идеи, подытожил эксперт.

В США разочаровались в танках Abrams из-за СВО

Танк армии США M1 Abrams оказался значительно переоценен, заявили эксперты издания National Interest. Они изменили свою позицию по отношению к боевой машине после того, как в СМИ появились сообщения о ее уничтожении в зоне СВО. Специалисты предполагают, что в дальнейшем количество уничтоженных Abrams будет лишь расти.

Эксперты NI придерживаются аналогичной точки зрения по отношению к другим западным танкам, в частности к Leopard 2 (Германия) и Challenger (Великобритания), так как им не удалось переломить ситуацию на фронте. Аналитики призывают не относиться к западным вооружениям как к «чудесному и непобедимому оружию».

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