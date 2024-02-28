Белый дом допустил продвижение армии РФ на Украине через месяц-два Кирби: Россия добьется территориальных успехов без поддержки США Украине

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США допускают вероятность продвижения армии России на Украине, если Вашингтон не возобновит поддержку Киева, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Территориальных успехов российские войска могут добиться на восточном или даже на южном частях фронта, подчеркнул он.

Возможное изменение ситуации в зоне спецоперации прогнозируется уже через один или два месяца. Кирби вновь напомнил о значимости продолжения помощи США украинским властям.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома отметил, что Вашингтон прекратил поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву, однако помощь, предоставляемая прежде, теперь приостановлена, добавил он.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Вашингтон ведет против Москвы не только гибридную войну, но уже и прямую. По его словам, Украина не может без американского оружия, инструкторов, наводчиков, данных со спутников и с других источников.