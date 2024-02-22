Лавров оценил участие США в войне против России Лавров: США воюют против РФ в некоторых случаях напрямую

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Вашингтон ведет против Москвы не только гибридную войну, но уже и прямую, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД G20, передает ТАСС. По его словам, Украина не может воевать без американского оружия, инструкторов, наводчиков, данных со спутников и с других источников.

То, что американцы воюют против нас, по сути дела, уже не только гибридно, но и в целом ряде случаев напрямую, это факт<…> потому что воевать без американского оружия и, добавим обязательно, без американских инструкторов, наводчиков, без американских данных со спутников и с других источников, украинцы не смогли бы, — заявил Лавров.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru заявил, что самыми опасными системами, переданным США Киеву, стали установки ПВО Patriot, РСЗО HIMARS и крылатые ракеты ATACMS. При этом запасов боевой техники ВСУ, по мнению аналитика, все равно хватит только для оборонительных операций. США же в случае отсутствия денег на поставки оружия продолжат передавать Киеву ценные разведданные, резюмировал собеседник издания.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву, однако помощь, предоставляемая прежде, теперь приостановлена.