Вашингтон объявил о прекращении поставки оружия на Украину

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Джон Кирби

США прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе регулярного брифинга для журналистов. Представитель Белого дома подтвердил, что последний пакет из имеющихся запасов был передан Киеву.

Да, мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование. Критически важно, чтобы Конгресс США действовал по запросу на выделение дальнейших бюджетных средств для Украины, касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование, — заявил Кирби.

Он отметил, что помощь, предоставляемая ранее, теперь приостановлена. По его словам, конгресс может продолжить работу по поиску и выделению дальнейших средств из федерального бюджета для поддержки Украины.

Ранее советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Киев не получил в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано ему странами Запада. Политик подчеркнул, что для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас.