Конец мифа о танке Abrams: как на Украине уничтожили американскую легенду

Фото: Spc. Charles Leitner/Keystone Press Agency/Global Look Press

К любой информации надо относиться с осторожностью. И когда после сообщений о том, что американцы отзывают свои танки с Украины, появились кадры горящего Аbrams, такой поворот событий вызвал даже некоторое недоверие. Но, судя по всему, Abrams действительно был подбит на Авдеевском направлении. Российские бойцы уничтожили его с помощью беспилотника-камикадзе, после чего добили из ручного гранатомета (Минобороны РФ эту информацию не комментировало). А это значит, что в психологическом плане украинским бойцам придется расстаться с еще одной иллюзией по части западного чудо-оружия. Впрочем, у очередного «великого почина» есть несколько интересных аспектов.

Украина как испытательный полигон

Боевые действия на Украине дают возможность западным странам в реальных условиях выявлять достоинства и недостатки новейших вооружений. Потому-то такие «машины для убийств» поступают на Украину крайне ограниченными партиями, поскольку задача сопровождающих их специалистов не ВСУ укрепить, а проверить эффективность собственных разработок.

Вот и танков Abrams было обещано поставить порядка тридцати штук, что, учитывая протяженность фронта, меньше капли в море. Видимо, американцам было важно понять, как машина, хорошо проявившая себя в пустыне техника, поведет себя в принципиально новых условиях с весенней распутицей, мостами, рассчитанными на небольшую массу машин, и так далее.

Конечно, янки не хотели бы подрывать репутацию своего танка, бросив его на передовую. Ведь боевые действия — это еще и ярмарка вооружений. Причем куда более убедительная, чем демонстрация на любой выставке современного оружия. Тем не менее стоило танку выползти из скрывавшей его лесополосы, как его судьба была решена.

На безрыбье и Abrams танк

Конечно, можно только гадать о причинах запоздалого выдвижения американских машин на передний край. Есть версия, что пришлось просто затыкать дыры после многочисленных потерь куда более простых машин. Собранные со всех стран бывшего Варшавского договора Т-72 явно уже все выбиты, равно как Т-64 и Т-80. А что касается немецких хваленых Leopard, то считается, что примерно треть таких машин уничтожена, а основная масса требует ремонта по причине повреждений или неквалифицированного обслуживания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Т-72Б3

И тут, что называется, Abrams «вышли из леса» в тот момент, когда украинская армия явно сократила применение бронетехники по причине больших ее потерь. Понятно, что переломить ход боевых действий они по определению не способны.

Но в некотором смысле их появление на фронте может считаться психологическим ходом, рассчитанным на подъем духа сильно деморализованной украинской армии. Мол, Америка по-прежнему с нами. Но, как мы видим, эффект оказался противоположным.

Время премий

Актер Иван Охлобыстин уже объявил, что ребята, сжегшие американский танк, получат премию в 10 млн руб. Хотя понятно, что в рублях эффект от взорвавшегося Abrams оценить невозможно. Нанесен очередной удар по наивной вере украинского обывателя в то, что западное чудо-оружие позволит выиграть СВО. Таких иллюзий все меньше, особенно если теперь американцы решат полностью вывезти свои танки. Разве что остается надежда на F-16. Но это уже совсем другая история.

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