На Украине подтвердили уход ВСУ из сел Северное и Степовое под Авдеевкой Группировка «Таврия» подтвердила отход ВСУ из сел Северное и Степовое

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины отошли из сел Северное и Степовое под Авдеевкой в ДНР на западные оборонительные рубежи, сообщил спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире телеканала «Рада». По его словам, ВСУ заняли оборонительные рубежи с более выгодным ландшафтом.

На Авдеевском направлении наши подразделения совершили отход от небольших сел Северное и Степовое, — заявил представитель «Таврии».

Лиховой утверждает, что на Авдеевском направлении ВСУ стабилизировали линию обороны в районах сел Тоненькое, Орловка и Бердычи.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Северное на территории ДНР. Он отметил, что это уже третий населенный пункт, взятый российскими войсками за последнюю неделю. Ранее под их контроль перешли Победа и Ласточкино. Также подразделения ВС РФ отразили девять контратак противника на Авдеевском направлении. По данным Минобороны РФ, 26 февраля украинские войска потеряли до 485 солдат на данном направлении, а также два танка, в том числе американский основной боевой танк M1 Abrams. Кроме того, были уничтожены три боевые машины пехоты и шесть боевых бронированных машин.