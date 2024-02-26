«Он погубил тысячи душ»: что не так с заявлением Зеленского о потерях ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили 31 тыс. военнослужащих. Как отреагировали на слова украинского лидера в России, какие данные привели в США?

Что сказал Зеленский о потерях ВСУ

Накануне Зеленский выступил на пресс-конференции «Украина. 2024 год». В ходе мероприятия он заявил, что потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тыс. бойцов. Президент указал, что не может назвать число раненых и пропавших без вести, «потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя».

Отказ называть число пропавших без вести Зеленский объяснил тем, что оценка может быть необъективной. По его словам, обмены пленными с Россией «показали, что вернулись живыми несколько пропавших парней».

Зеленский не исключил, что Украина может потерять еще больше территорий, однако приоритетом для Киева является сохранение жизни людей.

«Давление на фронте очень сильное. <...> Мы будем терять 100 метров, 50 метров. Это для нас важно, но стратегически важнее не терять людей», — констатировал украинский лидер.

Какие данные о потерях ВСУ привели в США

Журналистка издания The New York Times Карлотта Галл отреагировала на заявление Зеленского. Она отметила, что еще летом 2023 года Вашингтон оценивал потери армии Украины в 70 тыс. человек.

Фото: МО Украины

Галл подчеркнула, что не может провести независимую проверку слов Зеленского, впервые публично озвучившего число погибших в ходе конфликта с Россией. При этом Вашингтон сообщал, что восполняемые потери Киева оцениваются в 100–120 тыс. человек, напомнила журналистка.

«Пытаясь продемонстрировать оптимизм, правительство Украины собрало министров и высокопоставленных чиновников на конференцию в Киеве в воскресенье, чтобы обнародовать планы на будущее, поскольку страна вступает в третий год СВО», — объяснила Галл.

Как отреагировали на заявление Зеленского в России

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости заявил, что слова Зеленского на пресс-конференции 25 февраля вылились в очередную ложь, где он обращался не к людям, а к западным кураторам.

«Заявление Зеленского о потерях ВСУ — это чудовищно заниженные цифры, махинации с мертвыми душами, от которых страдают украинские семьи. В Крынках он погубил тысячи душ, в том числе мобилизованных с юго-восточных русских городов Украины. <...> Это далеко не единичный пример того, как киевский режим вешает нашим людям на временно оккупированных территориях Украины лапшу на уши. Для чего? Очень просто. Зеленский обращается не к народам Украины. <...> В каждой своей речи он на самом деле говорит со своими западными кураторами, каждое слово взвешено именно с расчетом на их реакцию», — сказал Сальдо.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат фракции «Единая Россия» Михаил Шеремет указал, что реальные потери ВСУ повергнут в шок украинцев. По его словам, Киев сознательно скрывает настоящее число.

«Реальные потери украинских войск способны повергнуть украинцев в шок, поэтому киевские власти во главе с Зеленским сознательно скрывают ужасную статистику, в десятки раз сокращая реальные потери», — констатировал Шеремет.

Он добавил, что «виртуальные заявления» украинского лидера о потерях призваны поднять боевой дух измотанных и деморализованных войск ВСУ после «мясных штурмов».

Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла оценку Зеленского и отметила, что он «занизил в разы потери» для получения большего финансирования.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Захарова

«Что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь — каждый вээсушник. <...> Раньше он за людей не считал русскоязычное население Донбасса, сейчас он за людей перестал считать население оставшихся частей Украины», — сказала Захарова.

Заявление Зеленского о потерях ВСУ — ложь?

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин выразил уверенность, что Зеленский «врет как сивый мерин», говоря о 31 тыс. погибших солдат ВСУ. Специалист напомнил данные о 320 тыс. убитых украинских бойцов, приведенные главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Литовкин констатировал, что все сказанное главой Украины 25 февраля — «брехня».

«Наш министр обороны назвал где-то 320 тысяч потери, и это только убитыми <...>. Врет как сивый мерин, как говорится, вот что можно сказать про слова Зеленского. Тем более наш министр сказал еще, что только в ходе контрнаступления они за полгода потеряли почти 160 тысяч убитыми и ранеными и более трех тысяч военной техники. Так что все то, что говорит Зеленский, это брехня, конечно», — рассказал эксперт ТАСС.

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