Такер Карлсон раскрыл, кто мешает переговорам России и Украины Такер Карлсон: США мешают мирным переговорам между Россией и Украиной

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Такер Карлсон

США мешают мирным переговорам между Россией и Украиной, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью блогеру Лексу Фридману. По его словам, Вашингтон несет ответственность за рост числа жертв этого конфликта.

Правительство США не разрешает переговоры [между РФ и Украиной] <...>, и мы [американцы] являемся препятствием на пути к миру <...>, мы несем ответственность за всех этих невинных людей <...>. Ошибочно полагать, что это борьба между [президентом России Владимиром] Путиным и [лидером Украины Владимиром] Зеленским, — сказал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что страны Запада начнут уговаривать Киев о заключении так называемого перемирия с Россией, чтобы получить передышку. По его мнению, за это время Украина получит оружие, боеприпасы и вновь начнет конфликт. Однако в России отслеживают ситуацию, делают выводы и понимают, что СВО необходимо довести до конца. Тем не менее, подчеркнул аналитик, Запад будет пытаться повышать напряженность на границах вокруг России.

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд констатировала, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее уточнению, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».