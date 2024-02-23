В США рассказали, когда Украине нужно будет начать мирные переговоры Нуланд: Украине нужно перейти к мирным переговорам из более сильной позиции

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Время для мирных переговоров по Украине не пришло, заявила в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает сейчас против паузы «или фальшивого мира».

Переговоры можно вести, когда Украина будет находиться в более сильной позиции, — сказала Нуланд.

Нуланд во время посещения Киева в начале текущего года выразила уверенность, что по мере укрепления обороны Украины президент России Владимир Путин получит ряд «неприятных сюрпризов» на поле боя. В результате, по мнению американской чиновницы, Вооруженные силы Украины «добьются очень серьезных успехов».

До этого American Conservative написало, что заявления Нуланд о ситуации на Украине оторваны от реальности. Издание отмечает, что ситуация на поле боя в настоящее время развивается по выгодному для России сценарию и это стало слишком очевидно, чтобы игнорировать происходящее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь констатировал, что поездки Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются. По его уточнению, Вашингтон продолжает провоцировать киевский режим на продолжение конфликта и делает так, чтобы погибало больше украинцев.