Военный эксперт объяснил, зачем Западу мирные переговоры по Украине Военэксперт Дандыкин: Западу мирные переговоры по Украине нужны для передышки

Фото: МО Украины

Страны Запада начнут уговаривать Киев о заключении так называемого перемирия с Россией, чтобы получить передышку, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, за это время Украина получит оружие, боеприпасы и вновь начнет конфликт.

На мой взгляд, вскоре страны Запада начнут уговаривать Киев о заключении так называемого перемирия с Россией. Но этот мирный договор станет продолжением «Минска-1» и «Минска-2». Это будет сделано для того, чтобы дать украинским войскам передохнуть. За это время Европа снова подкинет им оружие, боеприпасы и позже вновь направит на Россию. Такой вариант, разумеется, нас категорически не устраивает, — заявил Дандыкин.

Эксперт добавил, что в России отслеживают ситуацию, делают выводы и понимают, что СВО необходимо довести до конца. Он также сообщил, что Запад будет пытаться повышать напряженность на границах вокруг России.

Для этого они проводят различные военные учения у наших территорий. Возможно, они хотят таким образом оттянуть часть наших сил от зоны СВО. Это тоже некая «пассивная» поддержка для Украины. Однако наших сил хватит, чтобы купировать все эти угрозы, — резюмировал Дандыкин.

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд ранее заявила, что время для мирных переговоров по Украине не пришло. По ее словам, Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции», а сейчас Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира».