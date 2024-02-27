Число раненных при обстреле ВСУ села в Брянской области возросло Богомаз: число раненных при обстреле ВСУ Суземки выросло до пяти

Фото: МО Украины

Количество пострадавших в результате обстрела Вооруженными силами Украины поселка городского типа Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, всем оказывается медицинская помощь.

По уточненным данным, в результате террористической атаки ВСУ на Суземку еще двое жителей получили легкие ранения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал он.

Ранее Богомаз рассказал, что центр поселка Суземка в Брянской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Тогда в результате атаки украинской армии пострадали трое мирных жителей. Глава региона уточнил, что один из пострадавших получил тяжелые ранения, двое других находятся в состоянии средней тяжести, все раненые госпитализированы. Также в результате обстрела получило повреждения административное здание. На месте атаки работали оперативные службы.

Накануне ВСУ обстреляли территорию Белгородской области. Под удар украинских войск попала машина со строителями, погибли три человека. По заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, при атаке также пострадали четыре мирных жителя, трое из которых получили ранения средней степени тяжести. Еще одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии, впоследствии врачам удалось его стабилизировать.