Бегущие из Ласточкино ВСУ побросали технику с нацистской символикой МО: ВСУ бросили под Ласточкино технику с нацистской символикой

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили оружие западного производства и колесную технику с нацистской символикой при бегстве из поселка Ласточкино, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что сейчас они пытаются обстреливать населенный пункт с помощью дальнобойной артиллерии, а также применяют при атаках дроны-камикадзе, передает ТАСС.

На данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы поселка с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе. Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой, — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о взятии Ласточкино под российский контроль. Было сказано, что там уже подняли флаг России, а наступление ВС РФ на этом направлении продолжается. Об этом же днем 24 февраля сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ были вынуждены уйти из-за натиска ударов российской артиллерии, на данном участке фронта Вооруженные силы РФ обстреливают противника сразу с нескольких направлений.

Кроме того, «Украинская правда» со ссылкой на информационно-аналитический центр Deep State известила, что бойцы ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта на западе от Ласточкино. По информации издания, на Авдеевском направлении российские войска продвинулись возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.