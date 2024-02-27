Стало известно, какие еще населенные пункты заняли ВС РФ «Украинская правда»: ВС РФ взяли под контроль два пункта возле села Ласточкино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Украинская правда» со ссылкой на информационно-аналитический центр Deep State сообщает, что бойцы Вооруженных сил России взяли под контроль два населенных пункта на западе от села Ласточкино. По информации издания, на Авдеевском направлении российские войска продвинулись возле Орловки, Бердичева и Тоненького. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

«Украинская правда» сообщает, что также ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Степное и Северное. По данным издания, командование оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Вооруженных сил Украины ранее заявило о готовности оборонительных рубежей западнее Авдеевки.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что расчет гаубицы Д-30 сорвал эвакуацию подразделений Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. По данным ведомства, военнослужащим Центрального военного округа удалось уничтожить бронированную технику противника, в том числе боевую машину пехоты. Помощь артиллеристам оказывали операторы беспилотников, проводившие разведку с воздуха.