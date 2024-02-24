На Украине признали отступление из села под Авдеевкой «Страна»: ВСУ ушли из села Ласточкино под Авдеевкой из-за натиска ВС России

Фото: МО Украины

Украинские военные покинули позиции в селе Ласточкино, расположенном к западу от Авдеевки, находящейся под контролем ВС России, сообщает украинское издание «Страна». По данным СМИ, отход был вынужденным, чтобы минимизировать потери ВСУ.

Издание ссылается на слова военнослужащих из 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По их словам, возникла серьезная угроза окружения из-за «просевших» флангов. В итоге решение об отступлении было принято «для предотвращения перекрытия путей снабжения и сбережения личного состава».

О взятии Ласточкино под российский контроль ранее сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его данным, там уже подняли флаг России, а наступление ВС РФ на этом направлении продолжается. Об этом же днем 24 февраля сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ были вынуждены уйти из-за натиска ударов российской артиллерии. На данном участке фронта Вооруженные силы РФ обстреливают противника сразу с нескольких направлений.

Ранее стало известно, что глава ДНР Денис Пушилин приехал в Авдеевку. В своем Telegram-канале он разместил видео, на котором сообщил, что прибыл в город с целью оценки гуманитарной и оперативной обстановки, а также для определения дальнейшего плана действий.