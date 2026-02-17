Пушилин раскрыл, во что ВСУ превратили Авдеевку до ее освобождения

Пушилин раскрыл, во что ВСУ превратили Авдеевку до ее освобождения Пушилин: ВСУ превратили Авдеевку в укрепрайон с минами

ВСУ до освобождения Авдеевки превратили город в укрепрайон с минными полями и подземными туннелями, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в MAX. Он напомнил, что населенный пункт был полностью зачищен от украинских военных два года назад, в его восстановлении помогают ХМАО, ЯНАО и Челябинская область.

За годы оккупации вооруженные формирования Украины превратили город в укрепрайон со сплошными минными полями, — написал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю отразила почти 200 атак Вооруженных сил Украины. По его словам, над Донецком и Макеевкой ликвидировали 179 вражеских беспилотников, над Горловкой — еще 16.

До этого в Министерстве обороны РФ сообщили, что туман помог российским штурмовикам при освобождении Покровки в Сумской области. Противнику же такие погодные условия помешали наладить оборону: из-за плотного тумана операторы БПЛА не смогли передавать информацию о передвижениях штурмовиков и наносить удары.