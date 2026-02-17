«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка Доброволец Бондарец: в Авдеевке приходилось убирать землю от ударов авиабомб ВСУ

Жительница Донецкой Народной Республики Елена Бондарец рассказала, как сразу после освобождения Авдеевки начала помогать восстанавливать его из руин. Она вспомнила, как впервые вышла на расчистку улиц вместе с 30 местными жителями, передает «Вести.ру».

Мы убирали эту землю после ФАБов (фугасные авиационные бомбы. — NEWS.ru) — она ж выбрасывалась. Всевозможные железяки, столбы — в общем, все приводили в порядок, — поделилась женщина.

Сейчас, по словам Бондарец, город уже трудно узнать. Улицы, которые раньше были завалены обломками и опасны для проезда, теперь открыты и постепенно возвращаются к нормальной жизни. Авдеевка, подчеркнула женщина, значительно преобразилась.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска до освобождения Авдеевки превратили город в укрепленный район с минными полями и подземными туннелями. Он напомнил, что населенный пункт был полностью зачищен от украинских военных два года назад, и сейчас в его восстановлении помогают ХМАО, ЯНАО и Челябинская область.