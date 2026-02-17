Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 12:56

«Убирали землю после ФАБов»: стало известно, как сейчас выглядит Авдеевка

Доброволец Бондарец: в Авдеевке приходилось убирать землю от ударов авиабомб ВСУ

Женщина у подъезда восстановленного жилого дома в городе Авдеевка Женщина у подъезда восстановленного жилого дома в городе Авдеевка Фото: Таисия Воронцова/ РИА Новости
Жительница Донецкой Народной Республики Елена Бондарец рассказала, как сразу после освобождения Авдеевки начала помогать восстанавливать его из руин. Она вспомнила, как впервые вышла на расчистку улиц вместе с 30 местными жителями, передает «Вести.ру».

Мы убирали эту землю после ФАБов (фугасные авиационные бомбы. — NEWS.ru) — она ж выбрасывалась. Всевозможные железяки, столбы — в общем, все приводили в порядок, — поделилась женщина.

Сейчас, по словам Бондарец, город уже трудно узнать. Улицы, которые раньше были завалены обломками и опасны для проезда, теперь открыты и постепенно возвращаются к нормальной жизни. Авдеевка, подчеркнула женщина, значительно преобразилась.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские войска до освобождения Авдеевки превратили город в укрепленный район с минными полями и подземными туннелями. Он напомнил, что населенный пункт был полностью зачищен от украинских военных два года назад, и сейчас в его восстановлении помогают ХМАО, ЯНАО и Челябинская область.

