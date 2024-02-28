Батальон «Запад-Ахмат» разгромил позиции ВСУ под Харьковом Кадыров: батальон «Запад-Ахмат» уничтожил дронами позиции ВСУ под Харьковом

Фото: MFA Russia/Global look press

Батальон «Запад-Ахмат» из Чеченской Республики нанес удар при помощи дронов по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы ликвидировали порядка десяти бойцов противника.

Сегодня в ходе воздушной разведки в поле зрения наших бойцов попал блиндаж неприятеля и микроавтобус УАЗ-452 <...> После выяснения точной информации при помощи дронов был нанесен удар по обнаруженным целям. Итогом стала ликвидация порядка десяти военнослужащих ВСУ, потеря транспортного средства и фортификационного сооружения, — отметил глава региона.

Ранее группа «Аида» в составе спецназа «Ахмат» уничтожила системы Starlink на Краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Бойцы ликвидировали девять терминалов за 10 дней рядом с Белогоровкой. По уточнению командира группы, Starlink уже вряд ли поможет Вооруженным силам Украины в зоне боевых действий: за последние две недели на этом направлении было уничтожено больше одной роты украинской армии и различное вооружение, в том числе натовского образца.

До этого командир группы «Аида» рассказал, что бойцы из отряда «Охотник» активно проводят операции по срыву ротаций украинских военных в Серебрянском лесничестве на Кременском участке фронта. Расчеты беспилотников «Ахмата», пояснил он, осуществляют непрерывное наблюдение за участками, на которые прибывают подразделения ВСУ для смены бойцов на позициях. После этого артиллерия наносит удар по маршрутам передвижения, а бойцы занимаются ликвидацией групп противника.