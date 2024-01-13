Боец «Ахмата» рассказал об уничтожении солдат ВСУ при ротациях Боец «Ахмата»: ВС РФ ежедневно выслеживает и ликвидирует солдат ВСУ при ротациях

Фото: МО Украины

Бойцы группы «Аида» из отряда «Охотник» спецназа «Ахмат» активно проводят операции по срыву ротаций украинских военнослужащих в Серебрянском лесничестве на кременском участке фронта, сообщил командир группы в беседе с РИА Новости. По его словам, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) спецназа «Ахмат» осуществляют непрерывное наблюдение за участками, на которые прибывают украинские силы для смены бойцов на позициях.

При обнаружении целей, группа определяет маршруты передвижения как украинских военнослужащих, так и автомобилей, которые их доставляют. Затем артиллерия атакует машины во время ротационных мероприятий, а группа «Аида» спецназа «Ахмат» занимается ликвидацией групп украинских силовиков, передвигающихся пешком в окопах разведзасадой, снайперским огнем и другими методами. Боец «Ахмата» подчеркнул, что при таких операциях необходимо подходить к противнику на близкое расстояние, учитывая, что в окопах можно много где спрятаться.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ взяли под контроль опорный пункт украинской армии на Донецком направлении, который имеет высокую стратегическую важность. Помимо этого, российские военные захватили крупный арсенал, на котором хранились западные образцы вооружения. Во время боя были найдены трофейные противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, шведские ручные гранатометы AT-4 и различные боеприпасы.