Белый дом не стал принижать стратегическое значение Авдеевки Белый дом назвал Авдеевку одним из важнейших городов в украинском конфликте

Фото: Минобороны РФ

Авдеевка является одним из важнейших городов в зоне украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов. Комментарий последовал после слов украинских и западных официальных лиц о том, что населенный пункт не имеет стратегического значения.

Мы видели на прошлой неделе, как Россия заняла один из важнейших городов, — подчеркнула пресс-секретарь.

Потерю города Жан-Пьер расценила как доказательство «плачевной ситуации» на фоне бездействия Конгресса США. Представитель Белого дома призвала как можно быстрее утвердить запрос на оказание новой помощи Украине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американское правительство допускает вероятность продвижения армии России на Украине, если Вашингтон не возобновит поддержку Киева. Территориальных успехов российские войска могут добиться на восточном или даже на южном частях фронта, добавил он.

До этого советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко отметил, что власти страны не получили в полном объеме то оружие, которое изначально было обещано им Западом. Для продолжения боевых действий необходимо в разы больше вооружений, чем поставляется сейчас, констатировал украинский политик.