Захарова рассказала, какое вранье Зеленского понятно каждому украинцу Захарова заявила о полном недоверии украинцев к словам Зеленского о потерях ВСУ

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Каждый украинец понимает, что президент страны Владимир Зеленский врет о потерях ВСУ в 31 тысячу человек, заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в данном случае потери Украины занижены в разы, чтобы оставить в рядах ВСУ множество «мертвых душ» и финансировать их как живых. Граждане же Украины, по мнению Захаровой, для Зеленского стали не людьми, а единицами, благодаря которым «можно еще получить западных денег».

То, что Зеленский врет, понимает каждый гражданин Украины, в первую очередь каждый вэсэушник, — заявила Захарова.

Зеленский в ходе пресс-конференции 25 февраля раскрыл данные о потерях украинской армии в ходе вооруженного конфликта с ВС России. По словам президента Украины, при отражении российских атак погибла 31 тысяча украинских военных. При этом Зеленский не стал называть число раненых и пропавших без вести.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2023 года заявлял, что общие потери ВСУ в ходе специальной военной операции составили более 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.