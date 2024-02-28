В Европе допустили присутствие на Украине западного спецназа FT: на Украине неофициально присутствует западный спецназ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Западный спецназ уже участвует в спецоперации на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По его словам, все знают о перебросе элитных подразделений в зону украинского конфликта.

Спецназ находится на фронте неофициально, уточнило журналистам высокопоставленное должностное лицо. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину было сделано для «создания сдерживания и неопределенности» в отношениях с РФ, констатировал военный чиновник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что отсутствие результатов по наращиванию помощи Киеву привело к обсуждению возможности отправки Европой военных в зону спецоперации. Таким образом он прокомментировал заявление руководителей некоторых западных стран о том, что идея обсуждалась, но не была принята.

До этого представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уточнила, что Макрон, вероятно, решил организовать дивизию СС «Шарлемань II», чтобы защищать бункер президента Украины Владимира Зеленского. По словам дипломата, французский лидер не отдает себе отчет, говоря об отправке войск НАТО для участия в украинском конфликте.