Захарова объяснила желание Макрона защищать бункер Зеленского Захарова: Макрон не отдает отчета своим заявлениям о войсках НАТО на Украине

Фото: Офис Президента Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, решил организовать дивизию СС «Шарлемань II», чтобы защищать бункер украинского лидера Владимира Зеленского, написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По словам дипломата, Макрон не отдает себе отчет, говоря об отправке войск НАТО на Украину.

Что касается заявлений Эммануэля Макрона о возможности отправки военных НАТО на Украину. <...> Есть устойчивое ощущение, что президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам, — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что в апреле 1945 года Берлин обороняла дивизия СС «Шарлемань», состоящая в основном из французов. Она подчеркнула, что соединение также защищало непосредственно бункер Гитлера. Представитель МИД РФ поинтересовалась, не планирует ли Макрон сделать то же самое для Зеленского.

Ранее Макрон заявил о планах по отправке сухопутных войск на Украину. По его словам, этот вопрос обсуждали участники конференции по Украине, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий в дальнейшем.