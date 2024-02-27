Лавров объяснил, почему Макрон пообещал отправить войска на Украину Лавров: обсуждение отправки ВС ЕС на Украину связано с остановкой роста помощи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отсутствие результатов по наращиванию помощи Киеву привело к обсуждению возможности отправки Европой военных на Украину, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Таким образом он прокомментировал заявление руководителей некоторых западных стран о том, что идея обсуждалась, но не была принята. Лавров добавил, что США и НАТО и так напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран, передает РИА Новости.

В отсутствие каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений. По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно, украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы, — сказал Лавров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники конференции обсуждали возможность отправки сухопутных войск стран Запада на Украину, однако прийти к консенсусу не удалось. Тем не менее французский лидер не исключил такого развития событий с течением времени.

В ответ на это канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны НАТО и ЕС не будут отправлять свои войска на Украину. Он добавил, что на Западе по этому вопросу имеется взаимопонимание.