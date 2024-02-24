Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 24 февраля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале показала, какой подарок панда Катюша получила в честь исполнения шести месяцев. Какие сегодня последние новости известны о животном?

Какой интересный подарок получила Катюша

Акулова опубликовала фото и видео подарка, который сотрудники зоопарка подготовили для маленькой панды. Он состоял из морковки и бамбука.

«Катюше исполнилось 6 месяцев. Она получила свою первую морковку и похоже поняла, что не только мамино молоко вкусное», — сообщила она.

Еще руководитель зоопарка продемонстрировала, как панда уворачивается от цепких маминых лап. Катюша выкручивается, упирается, но хитрая и умная Диндин все равно справляется с ней и заключает в объятия.

«Знаю, что ждете... вот ваша порция милоты. Изворотливая Катюша, но мама более ловкая, всегда знает, как перехитрить дочку и взять в объятия», — подписала видеозапись директор столичного зоосада.

Также Акулова показала, как Катюша после купания в одиночестве поедает бамбук. Маленькое животное кувыркается в своем вольере и медленно, но умело питается ветками бамбукового дерева.

«Мама ушла, можно заняться своими делами. Предварительно искупавшись в поилке, принялась за бамбук», — рассказала руководитель московского зоосада.

Почему Китай решил вернуть больших панд в США

КНР собирается отправить в зоопарк Сан-Диего новую пару гигантских панд, тем самым возобновляя давнюю программу сотрудничества с США, сообщило издание Associated Press со ссылкой на представителей администрации зоопарка.

По словам источников журнала, две панды прибудут в Сан-Диего уже в конце лета 2024 года, если все документы между странами будут подписаны в ближайшее время.

О возможном возвращении животных председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ноябре 2023 года, выразив надежду на то, что отправка медведей в американские зоопарки снова станет возможной после его встречи с президентом США Джо Байденом.

Сегодня, 24 февраля, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат станет первым, кто примет китайский панд обратно после того, как их забрал Пекин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«У Калифорнии и Китая глубокие культурные и экономические связи, и мы с нетерпением ждем возможности вновь приветствовать этих потрясающих медведей», — говорится на сайте Ньюсома.

Панды прибудут в Калифорнию в конце лета. Их планируют поселить в зоопарке города Сан-Диего.

В ноябре 2023 года большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи были доставлены в Китай из Соединенных Штатов Америки. После этого в США больше не осталось ни одного бамбукового медведя. Все панды мира принадлежат Китаю, но Пекин с 1984 года передает зарубежным государствам животных в аренду. Этот инструмент публичной дипломатии, применяемый Китаем для налаживания отношений с иностранными государствами, называют панда-дипломатией.

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