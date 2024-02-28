Умер экс-глава правительства СССР Николай Рыжков

Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Николай Рыжков

Скончался бывший председатель Совета министров СССР, экс-сенатор Николай Рыжков, сообщила в своем Telegram-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что новость стала для нее «большим личным потрясением». Рыжкову было 94 года.

Ушел потрясающий и светлый человек — Николай Иванович Рыжков. Человек-эпоха. Человек уникальной судьбы и государственный деятель уникального масштаба. И большой души, — написала Матвиенко.

Ранее на 81-м году жизни скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он находился на посту с 26 декабря 1991 года. По данным источников, причиной смерти Лебедева стала продолжительная болезнь. Как пишет «Коммерсант», у него была онкология.

Глубокие соболезнования родным и близким Лебедева выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что коллеги покойного ценили его профессионализм и принципиальность.

Накануне не стало мэра города Саянска Иркутской области Олега Боровского. Он скончался в возрасте 63 лет. Весной 2022 года Боровский отменил обязательное ношение медицинских масок на территории городского округа в период пандемии COVID-19. После этого управление Роспотребнадзора по Иркутской области вынесло ему предостережение о недопустимости нарушения требований по обязательному масочному режиму.